Güneş enerji santraline 4 milyon 279 bin TL yatırım

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Eynal bölgesine kurulacak güneş enerji santralinin yılda 1 milyon 496 kilowat elektrik üreteceğini belirtti.

Başkan Biçer, “22 Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale sonrasında, kazanan Tunahan Solar Enerji Anonim Şirketi yetkilisi Elektrik Mühendisi Ozan Acar ile ‘Güneş Enerjisi Santrali' (GES) yapım sözleşmesini imzaladık. Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının hayata entegresi, enerji verimliliğinin sağlanması ve belediyemizin gelirlerinin artırılmasını hedeflediğimiz 4 milyon 279 bin TL. + KDV tutarındaki sözleşme bedelli santralin yapımı başlıyor. Eynal Kaplıcaları'ndaki belediyemize ait arazi üzerinde yapılacak olan güneş enerji santrali, yılda yaklaşık 1 milyon 496 kilowat elektrik üretecek ve aylık ortalama 162 bin 500 TL. gelir edilecek. 60 günde tamamlanması planlana santral, Simav belediyesinin yıllık elektrik giderinin yüzde 20'lik bir bölümünü karşılayacak. Gayretli çalışmalarımızın sonucu olarak, böyle bir projeyi hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Simav'a hayırlı olsun” dedi.