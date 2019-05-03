GÜSED'ten Rektör Gören'e ziyaret

Dr. Remzi Gören'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede yönetim kurulu üyeleri Naciye Zeytin, Adil Özkan, Gökhan Akca ile dernek üyeleri Selda Mant Menay ve Murat Ateşli, GÜSED tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Dumlupınar'dan 2023'e başlıklı proje özelinde Rektör Remzi Gören'le karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede derneğin kurulduğu 2006 yılında gerçekleştirdiği ilk proje olan “Dumlupınar Şehitleri Karma Sergisi”nin, 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı Kutlamaları çerçevesinde yeniden projelendirilerek Dumlupınar'dan 2023'e ismiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına dek her yıl düzenlenmesi kararlaştırıldı.

“Üretilecek eserler Afyonkarahisar ve İzmir'de de sergilenmeli”

Rektör Remzi Gören, proje hakkında bilgiler edinirken, proje kapsamında üretilecek eserlerin yalnızca Kütahya ve Dumlupınar'da değil, aynı zamanda Afyonkarahisar ve İzmir'de de ayrıca sergilenmesinin daha anlamlı olacağı konusunda görüş bildirdi.

Gören, ismini Dumlupınar'dan alan üniversite olarak, Dumlupınar'dan 2023'e projesinin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ve benzeri projelerin sayısının artması gerektiğini, Dumlupınar özelinde gerçekleştirilecek etkinliklerin mümkün olduğunca organize bir şekilde ve birliktelik içinde sürdürülmesinin daha etkili olacağını ifade etti.

“Proje kapsamında neler yapılacak?”

Söz konusu projede; Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ile Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmenleri ve öğrencilerinin yer alması planlanıyor. Proje ekibi ve katılımcılarının önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Dumlupınar ve şehitlikler ziyaretinin ardından üreteceği eserlerden oluşacak sergi, 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı Kutlamaları kapsamında Dumlupınar'da, takip eden günlerde ise sırasıyla Kütahya, Afyonkarahisar ve İzmir'de de sergilendikten sonra Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesine bağışlanacağı açıklandı.