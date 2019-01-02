Güvenlik güçlerine Kaymakam morali

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Yüksel Kara, yeni yılda güvenlik güçlerine moral oldu. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, huzur ve güvenlik çalışmaları içinde yeni yıla görev başında giren güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı.

Tavşanlı Kaymakamı Kara, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürü ve Tavşanlı İlçe Jandarma komutanlarıyla görev yapan jandarma ve emniyet ekiplerini görev başında ziyaret etti. Çalışmalarda ekiplerle buluşan Kaymakam Kara, jandarma ve polislerin yeni yılını kutladı, çalışmalarından kolaylıklar diledi. Kara ardından, Tepecik beldesinde kahvehanelerde bulunan vatandaşlarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı. (Tİ - EFE)