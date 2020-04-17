Güvenlik güçlerinin yüz koruyucu siperlikleri öğretmenlerden

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde görev yapan 4 öğretmen 3D yazıcıda ürettikleri yüz koruyucu siperlikleri güvenlik güçlerine hediye ettiler.

Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, ilçede görev yapan öğretmenlerden Sait Bütün, Adem Bozkurt ve Şerif Tokuş Korona virüse (Covid -19) karşı mücadelede kullanmaları amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcıda ürettikleri 10 yüz koruyucu siperliği İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet amirliğinde görev yapan personele hediye ettiler.

Yüz koruyucu siperlikleri teslim alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği personeli öğretmenlere teşekkür ettiler.