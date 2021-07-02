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Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği'nden Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen ziyarette Hacı Bektaşi Veli Kültür Derneği Başkanı Niyazi Togan ve beraberindeki heyet, Rektör tarafından karşılandı. Görüşme sonunda Dernek Başkanı Togan ve beraberindeki heyet, Rektör Uysal'a görevinde başarılar diledi. Uysal da Togan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

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