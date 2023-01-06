Hacıazizler'de asfalt mesaisi

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacıazizler Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hacıazizler Mahallesi'nde sıcak asfalt serim çalışması yapan ekipler, 3 kilometre asfalt yenileme, 1 kilometre de bağlantı yollarının asfaltlanması işlemi gerçekleştirildi. Yapılan işlemler sonrası vatandaşlar, daha güvenli ve konforlu yollara kavuşmuş oldu.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, planlanan program ve ihtiyaçlar doğrultusunda dahilinde çalışmalarına devam edeceği belirtildi.