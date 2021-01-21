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Hacıazizler'e Sosyo Kültür Merkezi

Kütahya’nın Hacıazizler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Hacıazizler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi hizmete sunuldu.


Merkez, Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse, Hacıazizler Mahalle Muhtarı Salih Kotuk, birim müdürlerinin katılımıyla, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından açıldı.


Açılışta Başkan Işık ve ekibine teşekkür eden Muhtar Kotuk, mahallelerinin önemli bir eksiğini tamamladıklarını dile getirdi. Başkan Işık ise konuşmasında, hayırlı bir açılış için bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Işık, “Hacıazizler Mahallemizde ihtiyaç duyulan muhtarlık ve sosyal tesisinin inşaatını tamamlamak nasip oldu. 2020 yılı programımız içerisinde sosyo kültür merkezimize başladık ve bitirdik. 2021 yılında da seri açılışlarımızdan birisi olarak bugünde burayı açıyoruz. Rabbim hayırlı hizmetler vermeyi nasip eylesin. Mahalle sakinlerine ve şehrimize hayırlı olsun. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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