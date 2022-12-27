İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kütahya’da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kütahya-Eskişehir Karayolu Yıldırım Beyazıt Alt Geçidi'nde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari araç yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, isimlerini belirtilmeyen iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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