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Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa Aydın idaresindeki 43 EE 922 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Aydın ile birlikte aynı araçta bulunan Hatice Aydın yaralandı.


Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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