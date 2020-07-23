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Hafif ticari aracın çarptığı 15 yaşındaki çocuk öldü

Kütahya’da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kütahya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, M.V. A. idaresindeki 06 VTJ 40 plakalı hafif ticari araç, Çevre Yolu'ndan karşıya geçmeye çalışan Ali Anıl Kara'ya çarptı. Kara, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.V.A., gözaltına alındı.


Kara'nın, tekvando salonundaki antrenmanın ardından, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

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