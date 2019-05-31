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Hafızlar mukabele okuyor

Kütahya Ulu Camii’nde Ramazan ayı münasebetiyle hafızlar tarafından mukabele okunuyor.

Kütahya Ulu Camii'nde Ramazan ayı münasebetiyle hafızlar tarafından mukabele okunuyor.


Müftülük Bölge Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler Necati Uysal, Ali İhsan Uysal, Umut Göktepe ve Muhammed Kaleli tarafından sabah namazı sonrası mukabele okuyor.


Küçük hafızlar tarafından okunan mukabele cami cemaatini oldukça memnun ederken, küçük hafızların sedası ise huşu içerisinde dinleniyor.


Ezbere mukabele okuyan hafızların, Mustafa Korkmaz'ın öğrencileri oldukları belirtildi.

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