Hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenciye belgeleri verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Müftülüğe bağlı Kur'an Kursları'nda hafızlık eğitimini tamamlayarak mezun olan 7 öğrenciye hafızlık belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan Kur'an Kursu öğrencilerine belgeleri İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından verildi.

Öğrencilere hafızlık belgeleri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli hediyeler takdim eden İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, “Kur'an Kurslarımızda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hamele-i Kur'an olan kardeşlerimizin, bundan sonraki hayatlarında Kur'an'ın ve İslam'ın hadimi olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum. Onları yetiştiren anne-babalarına, Kur'an Kursu Öğreticisi hocalarına ve Tavşanlı halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Hafızlık belgesi alan öğrenciler ise şunlar oldu;Merkez Kavaklı Erkek Kur'an Kursu: Ramazan Kaçar, Berk Demirel, Emre Karaduman. Kavaklı Kız Kur'an Kursu: Şeyma Kaygısız, Meryem Türkeş, Berra Türk. Sultan Selim Kur'an Kursu: Bekirhan Yaşar