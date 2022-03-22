Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 11 öğrenciye belgeleri verildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 11 öğrenciye İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından hafızlık belgeleri takdim edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan Kur'an Kursu öğrencilerine belgeleri İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan tarafından verildi.

Öğrencilere hafızlık belgeleri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli hediyeler takdim eden İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, “Kur'an Kurslarımızda hafızlıklarını tamamlayarak girdikleri sınavda başarılı olan ve hafızlık belgesi almaya hak kazan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarına, Kur'an Kursu Öğreticisi hocalarına ve Tavşanlı halkına teşekkür ediyorum” dedi.