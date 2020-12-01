Hakan Akdaş: "Pazar yerleri kısıtlamanın dışında"

Akdaş, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları üzerine yeni korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri kısıtlamanın dışındadır. Hafta içi bütün pazarlarımız açıktır. Gerek hallerden gerekse şehir dışından sebze-meyve sevkiyat yapacak arkadaşlar oda faaliyet belgeleri alıp yanlarında bulundurma zorunluluğu vardır. Hafta sonları sadece manavlarımız açık olacak onlarda paket servisi yapabilecekler. Hafta sonları pazarlarımız kapalıdır. Şehir dışından sebze-meyve getirecekler odaya kayıtlı olduğuna dair oda faaliyet belgelerini bulundurma zorunluluğu vardır. Kurallara riayet edelim maske sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım" dedi.