Hakan Yücel, Solo Zeybek Yarışmasında birinci oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Harguş Kültür Sanat ve Eğitim Spor Kulübü, İzmir Ödemiş ilçesinde düzenlenen ‘'Küçük Menderes Efesini Arıyor'' Solo Zeybek Yarışmasının birincisi oldu. Türkiye'den katılım sağlanan yarışmada Zeybek Yarışmasında Hakan Yücel şampiyon oldu.

Harguş Kültür Sanat ve Eğitim Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenör Deniz Uçar, birinci olan öğrenci ve çalıştırıcılarını tebrik etti.

Hakan Yücel, "İzmir Solo Yarışmasında birincilik alıp Kütahya ve Tavşanlımızı bu şekilde temsil etmekten çok mutluluk duyuyorum . Hocam Deniz Uçar'a ve en büyük destekçim olan ekibime çok teşekkür ederim. Ayrıca, İzmir ekibine de bizi güzel ağırladıkları için teşekkür ederim" diye konuştu.

Antrenör Deniz Uçar ise, "Böyle güzel bir etkinlik düzenleyip bizleri de davet ederek onure eden, Ödemiş Kaymakamlığı'na, Ödemiş Belediye Başkanlığına, Ödemiş Gençlik merkezi müdürüne ve değerli Dostum Barbaros Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Harguş Kültür Sanat Ailesi olarak yeni kurulduk ama güzel işlere imza atıyoruz atacağız inşallah. Önümüzde günlerde Türkiye'yi temsilen gideceğimiz Kırgızistan Organizasyonu var. Burada 52 ülkeninkatılımıyla gerçekleşecek olan büyük organizasyonda da ülkemizi en iyi şekilde tanıtacağımıza hiç şüphem yok. Ama küçük bir problem var, Tavşanlı'da bu tür organizasyonlara destek bulmakta güçlük çekiyoruz. Tavşanlı'nın önde gelen İş Adamları ve değerli Yöneticilerimiz biraz daha duyarlı olurlarsa sadece bizleri onure etmekle kalmaz, günümüzdeki gençlerimizi sosyal medyadan kötü alışkanlıklardan uzak tutmuş ve kültürlerini yaşatma meşkalesi ile hem kendilerine hem kültürümüze katlı sağlamış olacaklar" dedi.