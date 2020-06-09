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Halı saha inşaatı için kurban kesildi dualar edildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan kapalı hala saha inşaatı için protokol tarafından kurnan kesilip dua edildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapımına başlanan kapalı hala saha inşaatı için protokol tarafından kurnan kesilip dua edildi.


Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Muhammed Yılmaz ve Meclis üyelerimizle beraber kapalı halı saha inşaati için dualar eşliğinde kurban kestik. Daha sonra Kaymakamımız ve Meclis Üyeleri birlikte inşaat alanını gezip inşaat hakkında bilgi aldık. Kapalı halı saha inşaatı planlandığı şekilde devam ediyor. İlçemiz gençleri için bu önemli yatırımda emeği olan herkeze teşekkür ediyorum'' dedi.

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