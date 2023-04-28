Halı Saha Tesisleri şöhretler karması maçı ile açıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Karcan Gübre 2. Amatör kümede mücadele eden Erdemspor Kulübü, Göbel Halı Saha Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tesislerin açılışı dua okunarak ve kurdele kesilerek yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gerçekleştirilen açılışta, Erdemspor Kulübü bünyesindeki yaş kategorilerine göre penaltı turnuvası düzenlendi. Düzenlenen penaltı yarışmaları sonrasında Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve Erdemspor Kulüp başkanı Güney Erdem konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Yaş kategorilerinde şampiyon olan futbolculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program sonunda ise Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney'in de yer aldığı Kütahya futbolunun efsane isimlerinden oluşan şöhretler karması müsabakası gerçekleştirildi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor masörü de olan 68 yaşındaki İsmail Akar, yönettiği şöhretler maçı karması müsabakasında takdir topladı.