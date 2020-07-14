Halil Ertaş, Aslanapa İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Halil Ertaş görevine başladı.

1964 yılında Kütahya'da doğon Ertaş, 1973 yılında Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulunu, 1976 da Merkez Cumhuriyet Ortaokulunu, 1980 de Kütahya İmam Hatip Lisesini, 1986 da Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İlahiyat Fakültesini bitirdi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 2003-2020 yılları arasında Şube Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bütün şubelerinde görev yaptı.