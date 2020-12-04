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Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü dezenfekte çalışmaları

Kütahya’nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi binasında bulunan tüm sınıfların, Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi binasında bulunan tüm sınıfların, Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiği bildirildi.


Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Faaliyette bulunduğumuz derslik ve spor salonlarımız Korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi. Çalışanlarımızın ve çocuklarımızın sağlığının korunması açısından çok önemli olan dezenfekte işlemleri her hafta sürekli olarak yapılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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