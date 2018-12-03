Halk Eğitimden Dünya Engelliler Günü'ne özel kısa metrajlı film

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan işitme engelli bir üniversite öğrencisinin başından geçen olayların anlatıldığı kısa metrajlı film büyük beğeni topladı.

Senaryosunu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özdoğan'ın yazdığı, kurgusunu İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak ve Matematik Öğretmeni Hatice Gülücehan'ın yaptığı kısa metrajlı filmde Hisarcık Meslek Yüksek Okulunu kazanan ve insanlarla anlaşamama kaygısı taşıyan işitme engelli üniversite öğrencisi Özlem Balcı'nın ilçeye geldiği ilk gün başına gelen olaylar pozitif yönden yansıtılıyor. Filmin sonunda ise;” Tüm engelli kardeşlerimize bir engelde biz olmayalım. Onlara yüreğimizden gelen seslerle konuşalım. Dil söyler, kulak dinler, kalp söyler kainat dinler” şeklinde mesajlar veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi olarak engelli bireylere yardımcı olmak amacıyla 3 yıldan bu yana işaret dili kursu açtıklarını belirten Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özdoğan,” 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İşaret Dili Eğitmenimiz Pelin Solak ve öğrencilerimiz tarafından çekimini gerçekleştirdiğimiz kısa metrajlı film ile; Temel amacımız, toplumun içinde engelli bireylerinde olduğuna dikkat çekmek, onların karşılaştıkları olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak. Güzel bir ekip çalışması oldu. Umarım bu farkındalığı ortaya çıkarmışızdır. Kısa filmin çekiminde öğretmen arkadaşlar ve öğrencilerimiz canla başla çalıştılar. İlçe esnafımızda bu konuda bizlere çok yardımcı oldu. İnşallah film amacına ulaşır. Tüm engellilerimizin Dünya Engelliler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde işitme engelliler için farkındalık oluşturmak ve topluma mesaj vermek amacıyla işaret dili kursu öğrencileri ile birlikte kısa film çekmeye karar verdiklerini söyledi.

Solak” İşitme engelli bireylerimize yardımcı olmak aslında zor bir şey değil. İşaret dilini öğrenmemiz hem bizim, hem de onların hayatını kolaylaştıracaktır. Filmin çekimine destek veren Halk Eğitim Merkezine, emeği geçen öğrencilerimize ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)