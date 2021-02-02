Halk Oyunları'nda Türkiye Şampiyonluğu

Kültürel Miras Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Solo Halk Dansları Yarışması'nda Kütahya'yı temsil eden Yusuf Türkel, Kütahya Yöresi Oyunları ile Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

Kültürel Miras Platformu tarafından Ankara'da düzenlenen Türkiye Solo Halk Dansları Yarışmasında Kütahya'yı Yusuf Türkeli temsil etti. Türkeli yarışmada Kütahya Yöresi oyunlarıyla Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Türkeli'nin bu başarısını tebrik eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında ağırladığı Yusuf Türkeli'ne başarısından dolayı ödüllendirdi. Kütahya'nın yöresel oyunlarını Türkiye'ye tanıtarak şampiyonluk kazanmasının gelecek kuşaklara kültür ve geleneklerin aktarılmasında önemli olduğunu belirtti.

Başkan Işık, Türkeli'ni başarılarından dolayı tebrik ederek, Kütahya'nın adını duyurduğu içinde ayrıca teşekkür etti.