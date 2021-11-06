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Halk oyunu öğreniyorlar

Gediz’de üniversiteli gençlere halk oyunları çalışmalarında, Gediz kültürünün yanı sıra tarihi ve güzellikleri tanıtılıyor.

Gediz'de üniversiteli gençlere halk oyunları çalışmalarında, Gediz kültürünün yanı sıra tarihi ve güzellikleri tanıtılıyor.


Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Halk Oyunları Kursu İlçe Spor Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.


Tanıtım faaliyetlerinde önemli bir yere sahip olan kursla ilgili Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sinan Darcan, “Gençlerimize okudukları yöre ile ilgili tanıtım ve projelerimize davam ediyoruz. Gediz'de dağ ve kayak sporları dahil kayak merkezini tanıtma gibi birçok aktivite planlarımı yaptık. Yöresel oyunlarımız ile gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirmek ve birlikte etkinliklerde görev almalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Gediz Meslek Yüksek Okulundan gelen öğrenci gruplarından 100 kişilik harmandalı ve Kerimoğlu ekini kurmak ve gösteri sunmak istediklerini ifaden eden Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, “Spor her alanda var. Halk oyunları da bizim kültürümüzü yansıtan figürler içeriyor. Gençlerimizin katılımı bizleri memnun ediyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve üniversitelerimizle işbirliği ile birçok faaliyet imza atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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