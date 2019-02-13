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Halk pazarında fiyat denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Çarşamba günü kurulan halk pazarında denetimler hızlandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Çarşamba günü kurulan halk pazarında denetimler hızlandı. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, tezgahlardaki sebze ve meyve fiyatları kontrol edilerek, irsaliye ve faturaları incelendi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Ülke genelinde yapılan hal denetimleri ve tanzim satışların, halk pazarına olumlu yansıdığını ifade etti. Özkan “ İlçemizde Çarşamba günü kurulan halk pazarındaki meyve ve sebze fiyatlarını kontrol ediyoruz, tezgahlardaki sebze ve meyve fiyatlarının fiyatlarını uygun bulduk. Halkımız pazara gelirse markerlerdeki fiyatlar düşer” diye konuştu.

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