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"Halkın huzuru, güveni ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz"

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, "Halkın huzuru, güveni ve sağlığı için bütün personelimizle canla başla çalışmaktayız" dedi.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, "Halkın huzuru, güveni ve sağlığı için bütün personelimizle canla başla çalışmaktayız" dedi.


Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri Kütahya'da çelenk sunumuyla başladı.


Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.


Sosyal mesafe kuralına uygun yapılan törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, “Kütahya halkının huzuru, güveni ve sağlığı için bütün personelimizle canla başla çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın evde kalmalarını, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını, dışarı çıkmak zorunda kalırlarsa da mutlaka sosyal mesafelerini korumalarını özellikle istiyoruz. İnşallah bu süreci halkımızla beraber sağlıcakla atlatacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.


Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve beraberindeki emniyet personeli törenin ardından, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutlayan Vali Toraman, mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveri ve fedakarca çalışan emniyet teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

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