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Hamamlara HES kodu uygulamasıyla girilecek

Kütahya’nın Emet ilçesinde işletmesi belediyeye ait olan Osmanlı ve Kaynarca hamamlarının alınan yoğun tedbirlerin ardından açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde işletmesi belediyeye ait olan Osmanlı ve Kaynarca hamamlarının alınan yoğun tedbirlerin ardından açıldığı bildirildi.


Pandemi sürecinde soyunma odalarının azaltıldığı, hamama girişlerde havlu, peştamal, terlik verilmeyerek hizmet veren hamamlar aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla açılırken, girişte HES kodu uygulaması yapılacağı açıklandı.


Emet Belediyesi İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Hamamlar daha önce olduğu gibi haftanın belirli günlerinde kadın ve erkeklere hizmet verecek. HES kodu ile giriş yapılacak olan hamamlar erkekler için sabah 07.00 ile 19.00 kadınlar için ise 08.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olacak'' ifadeleri kullanıldı.

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