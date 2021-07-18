İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamza Dağ'dan esnaf ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, esnafları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, beraberindeki Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile çarşı esnaflarının Kurban Bayramı’nı kutladı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, esnafları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, beraberindeki Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ile çarşı esnaflarının Kurban Bayramı'nı kutladı.


Hamza Dağ, siyasi heyecan ve coşkularını vatandaşlarla paylaşmaktan mutlu olduklarını belirtti. Simav'ın çarşı esnafıyla sohbet eden Dağ, hayırlı işler dilekleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.