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Hamza Dağ'dan Hafız Hasan Takak'a nezaket ziyareti

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan AR-GE’den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 49 yıldır yüzlerce hafız yetiştiren ve bölgenin en önemli hafız yetiştiren Boğazköy Kur’an Kursu’nda fahri olarak hizmet eden Hasan Takak’ı ziyaret ederek elini öptü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan AR-GE'den sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 49 yıldır yüzlerce hafız yetiştiren ve bölgenin en önemli hafız yetiştiren Boğazköy Kur'an Kursu'nda fahri olarak hizmet eden Hasan Takak'ı ziyaret ederek elini öptü.


Takak Hoca'ya yaptığı ziyarette, hafızlık eğitiminin çok önemli olduğunu belirten Dağ “ Hasan Takak hocamızın yarım asırdan bu yana fahri olarak yaptığı Kur'an hizmeti, ilimizde ve tüm ülke genelinde takdir edilmiştir. Rabbim, hocamızın hizmetlerini artırsın. Hafızlık eğitimi için üzerimize düşen görevleri ve desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.


Hafız Hasan Takak, AK Partili heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Dağ ve beraberindeki misafirlere teşekkür etti.(MEİ-EFE)

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