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Hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hakkında "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hakkında "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen İ.U.'ya kimlik kontrolü yaptı.


Şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında "Alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma" suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve bu nedenle yakalama kararı olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.


İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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