Hapisteki engelli vatandaş af istedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde T Tipi Açık Cezaevinde hapis yatan ağır ve sürekli engelli vatandaş cezasını denetimli olarak çekmek istiyor.

Bir kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan ceza alan 43 yaşındaki Başarı Asma Tavşanlı T Tipi Açık Cezaevinde yatıyor.

Geçtiğimiz hafta 1 haftalık izinle dışarı çıkan Asma, gazetecilere yaptığı açıklamada, hapiste daha fazla yatamayacağını ifade ederek sesinin duyulmasını istedi. Tavşanlı Açık Ceza Tevkif Evinde yatan ve 11 ay daha hapis kalacağını belirten engelli vatandaş Başarı Asma, "Bursalıyım. Öldürmeye teşebbüsten Tavşanlı Açık Cezaevinde hapis yatmaktayım. Görüldüğü üzere engelliyim ve raporlarım var. Ben aldığım bu cezayı yatamamaktayım. Sesimi yetkililerin, Cumhurbaşkanımızın duymasını istiyorum. Denetimli olarak cezamı çekmek veya Cumhurbaşkanımızın af yetkisini kullanmasını istiyorum" dedi.