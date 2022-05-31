İhlas Haber Ajansı

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Harlek Termal Otel'de açık havuz ve aupa park hizmete açıldı

Kütahya Ilıca’da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel’de açık havuz ve aupa parkın hizmete açıldığı bildirildi.

Kütahya Ilıca'da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel'de açık havuz ve aupa parkın hizmete açıldığı bildirildi.


Harlek Termal Otel Wellness ve Spa Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özer, yaptığı açıklamada, "Hamam ve içer havuzlarıyla hizmet veren Harlek Termal Otel, havaların ısınması ile açık havuzları hizmete açmıştır. Kadın ve erkekler için ayrı havuzlarda hizmet verilmekte. Ayrıca termal suyu, özellikleri bakımından yalnızca dört ülkede bulunmaktadır" diye konuştu.(EFE-)

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