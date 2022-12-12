Kütahya'nın termal bölgesi Ilıca'da faaliyet gösteren Harlek Termal Otel'de fasıl geceleri başladı.

Açık büfe akşam yemeği sonrası sahne alan Kadıköy Trio ekibi, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Otel Harlek Müdürü Engin Umur, gecede misafirlere kuruyemiş ve patlamış mısır gibi çeşitli ikramların yapıldığı ifade etti.

Umur, "Harlek'te fasıl geceleri başladı. Gerek otel müşterilerimize gerekse dışarıdan gelen misafirlerimize Kadıköy Trio ekibi unutulmaz anlar yaşatıyor. Otelimiz alkolsüzdür. Bu tür etkinlerimiz kış ayları boyunca artarak devam edecek" diye konuştu.

Umur, oteldeki termal suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere sporcu yaralanmaları ile iç ve dış menüsküs yırtıklarına şifa olduğunu sözlerine ekledi.