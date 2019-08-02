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Hasan Başyiğit, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı

Hasan Başyiğit, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı.


Göreve geldiği günden itibaren gayreti, samimiyeti ve tevazusuyla Kütahya halkının ve eğitim çalışanlarının beğenisini toplayan Başyiğit, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asaleten Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.


Başyliğit, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,5 yıldır vekaleten yürüttüğümüz görevime asalEten atanmış bulunmaktayım. Atamamda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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