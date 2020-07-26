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Hasat bekleyen 200 dönüm arpa ve buğday kül oldu

Kütahya merkeze bağlı Doğalar köyünde, elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen yangında, yaklaşık 200 dönüm buğday ve arpa tarlası yandı.


Edinilen bilgiye göre, köye yakını Kabaçam mevkiinde buğday ve arpa tarlaları kıvılcım sonucu alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu arada, yangına köylüler de traktörlerle müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönüm buğday ve arpa tarlaları kül oldu.


Köy muhtarı Hikmet Gacar, yanan arpa ve buğday ekili tarlaların köy sakinlerinden Ömer Gacar, Ramazam Ölmez, Ahmet Çetinkaya, Necati aydın, Muammer Coşkun, Kamil Kulaksız, Mesut Ay, Ali Kulaksız, (Osman oğlu) Ali Kulaksız (Ahmetoğlu) Bayram Ay, Selahattin Çetinkaya, İbrahim Zengin, Süleyman Ay, Mehmet aydın ve Kamil Çetinkaya'ya ait olduğunu bildirdi.


Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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