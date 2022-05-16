Haşerelere karşı başarılı mücadele

İlaçlama ekipleri, 2022 yılı için yapılan planlama ve program doğrultusunda il merkezinde bulunan durgun su alanları, dereler, kanalizasyon hatları ve gübrelik alanlarda karasinek, sivrisinek, kene gibi haşerelerin üremesini engellemek amacı ile larvasit çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Merkez köylerden mahalle statüsüne geçen Bölcek, Kırgıllı, Perli, Yeni Bosna, İnköy, Parmakören, Andız, Geven, Yoncalı Kaplıcaları, Çiftlik Bölgesi, Enne, Civli, Sofu, Okçu, Güveçci, Aydoğdu, Kumarı, Ilıca Kaplıcaları, Zığra, İkizhöyük, Alayunt, Hacıazizler, İshak Seydi ve Siner mahallelerinde, gübrelikler, su birikintileri gibi alanlarda karasinek, sivrisinek, kene gibi haşerelerin üremesini engellemek amacı ile larvasit ve konak çalışmaları tamamlandığı, periyodik olarak da bu bölgelerin ilaçlamasına devam edileceği belirtildi.