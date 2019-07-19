Hastane çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nin tüm çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen eğitimde, personelin iş yaparken dikkat etmeleri gereken durumlar ve kişisel sağlıklarını korunmaları konusunda Doç.Dr Mehmet Savaş tarafından eğitim verildi.

Eğitimde, özellikle sahada çalışma sırasında yapılan yanlışlar, uyulması gereken kurallar ve kullanılan malzemelerdeki uyarı işaretlerinin ne anlama geldiği görsel ve uygulamalı sunum ile anlatıldı. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlarla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra, iş yeri temizliği ve düzeni, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, yangın, iş yerindeki tehlikeler, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, ilk yardım, mesleki yeterlilik gibi konularda bilgilendirici sunum yapıldı.