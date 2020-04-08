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Hastane çalışanlarına maske ve amaliyat önlüğü verildi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından, devlet hastanesi doktorları ve çalışanlarına maske ve amaliyat önlükleri verildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından, devlet hastanesi doktorları ve çalışanlarına maske ve amaliyat önlükleri verildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, Kütahya Bilim Sanat Merkezi'nden temin edilen, koruyucu maskeler ile tekstil fabrikamızda üretilen amaliyat önlükleri, ilçemiz devlet hastanesi doktorlarımız ve görevlilerimize dağıtıldı. Ayrıca maskeler belediyemiz çalışanlarına da verilerek maskeli çalışmaları önerildi. Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanat Merkezi ve Tekstil Fabrikası yetkililerine, aynı zamanda dağıtıma katılan, AK Parti İlçe Başkanımız Hakan Uşak, Belediye Meclis üyelerimiz ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

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