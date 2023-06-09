Hastane çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek binası çatısına düşen yıldırım paniğe neden oldu.

İlçede etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu esnasında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ek binası çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırım hastanede paniğe neden olurken, bina etrafında bulunan 5 araçta çatıdan düşen parçalardan dolayı maddi hasar oluştu.