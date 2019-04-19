İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hastane personeline 'İngilizce kursu'

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde devlet hastanesi personeline ’İngilizce kursu’ verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde devlet hastanesi personeline 'İngilizce kursu' verildiği bildirildi.


Devlet hastanesi konferans salonunda verilen kursa 15 hastane personelinin katıldığını belirten Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Bölgemiz turizm bölgesi. Hastane personelimizin yabancı dil bilmesi oldukça önemli. Biz kurum olarak hastane personelimizden gelen bu talebi hemen karşıladık. 120 saatlik bir kurs planı yaptık. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 17,30 ile 20,30 arasında kursumuzu veriyoruz. A1 düzeyinde olan kursumuz sonunda kursiyerlerimize belgelerini vereceğiz'' diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.