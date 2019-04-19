Hastane personeline 'İngilizce kursu'

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde devlet hastanesi personeline 'İngilizce kursu' verildiği bildirildi.

Devlet hastanesi konferans salonunda verilen kursa 15 hastane personelinin katıldığını belirten Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, ''Bölgemiz turizm bölgesi. Hastane personelimizin yabancı dil bilmesi oldukça önemli. Biz kurum olarak hastane personelimizden gelen bu talebi hemen karşıladık. 120 saatlik bir kurs planı yaptık. Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 17,30 ile 20,30 arasında kursumuzu veriyoruz. A1 düzeyinde olan kursumuz sonunda kursiyerlerimize belgelerini vereceğiz'' diye konuştu.