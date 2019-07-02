İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane personeline 'Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi'

Kütahya’nın Emet ilçesinde hastane personeline ’Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi’ verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde hastane personeline 'Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi' verildiği bildirildi.


Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Çelik'in eğitici olarak katıldığı ve Hastane Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitimde CPR (Kardiyopulmoner Resusitasyon) nedir, neler yapılacağı, temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konuları anlatıldı.


CPR'in hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyen kişilerin tekrar hayata döndürülmesi ve bu durumunun korunmasını hedef alan eğitim olduğunu belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Çelik, yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi, yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı, CPR olarak adlandırıldığını, ihtiyaç halinde verilen bilgilerin hayat kurtarıcı olduğunu ve bu eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.