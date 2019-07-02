Kütahya'nın Emet ilçesinde hastane personeline 'Temel yaşam ve ileri yaşam desteği eğitimi' verildiği bildirildi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Çelik'in eğitici olarak katıldığı ve Hastane Toplantı Salonu'nda gerçekleşen eğitimde CPR (Kardiyopulmoner Resusitasyon) nedir, neler yapılacağı, temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği konuları anlatıldı.

CPR'in hayati fonksiyonlarını yerine getiremeyen kişilerin tekrar hayata döndürülmesi ve bu durumunun korunmasını hedef alan eğitim olduğunu belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Çelik, yaşamı herhangi bir şekilde kesintiye uğramış bir kişiyi, yeniden hayata döndürme çabalarını kapsayan uygulamaların tamamı, CPR olarak adlandırıldığını, ihtiyaç halinde verilen bilgilerin hayat kurtarıcı olduğunu ve bu eğitimlerin düzenli olarak yapılacağını belirtti.