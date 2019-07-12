Hastane şoförlerine trafik kuralları eğitimi verildi

Kütahya'nın Emet ilçesi Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde görev yapan şoförlere trafik kuralları eğitimi verildi.

Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Eğitim Salonu'nda verilen eğitime Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Rukiye Kara ve hastanede görev yapan şoförler katıldı.

Hastane Başhekimi Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Acil bir vakaya 1 dakika önce gitmenin ne demek olduğunu belki de en iyi bilen meslek gurubu sizlersiniz. Yaralı bir insana müdahalede her anın önemli olduğunu sizler, yaşayarak öğrendiniz. Belki de bu nedenle bir an önce işimizi yapalım, bir insanın canını kurtaralım diye zaman zaman hatalı davranabiliyor, trafik kazalarının içerisinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu kazaları en aza nasıl indirebiliriz sorusuna cevap bulabilme adına eğitim çalışması organize ettik'' dedi.

Katılımcı Şoförlere, Emet Emniyet Müdürlüğünde görevli Trafik Polisi Mehmet Arı tarafından, genel trafik kuralları, ambulanslarda hız ve hız kontrolü, geçiş üstünlüğü gibi teknik konuların yanı sıra psikolojik ve fiziksel durumların sürücüyü nasıl etkilediği gibi konularda bilgiler verildi.