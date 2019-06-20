Hastane Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki yatak sayısı arttırıldı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımlarındaki yatak sayısının 119'dan 132' ye yükseltildiği bildirildi.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Genel Yoğun Bakım 1-2-3-4-5, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi 1-2-3, Dahiliye Yoğun Bakım, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, daha fazla hastaya hizmet verebilmek amacıyla 8 yatak kapasiteli ve 5 yatak kapasiteli olmak üzere, toplamda 13 Koroner Yoğun Bakım Yatağı, ilave edilerek hizmete açıldığı belirtildi.

Yoğun bakım ünitelerini açmaktaki amaçlarının, hastaların il dışına sevkinin önlenmesi, bu sebeple oluşan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi, sevk sırasında oluşabilecek risklerden hastaları korumak ve tedavilerini kendi şehirlerinde sürdürmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, “Türkiye genelinde yaklaşık 35 binin üzerinde yoğun bakım yatağı bulunmakta olup bu rakam dünya standartlarının üzerindedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölge itibarı ile hasta kabulü ve Yoğun Bakım Yatağı en fazla olan hastanelerinden biri olduğundan hastanemize çok önem vermekteyiz. Hastanemizin en küçük boş alanlarını bile iyi değerlendirip daha faydalı bir şekilde kullanıma açıyoruz. Şu an itibariyle 132 yoğun bakım yatağında; uzman hekimlerimiz ve yoğun bakım sertifikalı hemşirelerimizle hizmet vermekteyiz. Üçüncü basamak yoğun bakım hizmetleri sayesinde ölümle yaşam arasında duran insanların hayata tutunmasını sağlayabiliyoruz. Kütahya ve çevre yerleşim yerlerindeki halka hizmet için Bakanlığımızın desteği ile hastanemizin kapasitesinin kaliteli ve etkin bir şekilde artırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.