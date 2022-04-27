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Hastane yönetimi ebelerin haftasını kutladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastane yönetimi, Ebelerin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutladı.


Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastane yönetimi tarafından, anne ve çocuk sağlığının koruyucusu, gebelik ve doğum sürecinde en zor ve en mutlu anlarında yol arkadaşı olan ebelerin haftası kutlandı.


Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Eraslan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren, Ebelerle sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Hastane yönetimi kendilerine emekleri için teşekkür ederek, tüm ebelerin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutladı.

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