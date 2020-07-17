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Hastanede 'Beton dubalı park yasağı'

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yerleşkesindeki bir bölüme, araçların park etmemesi için beton dubalar konulması tepkiyle karşılandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerleşkesindeki bir bölüme, araçların park etmemesi için beton dubalar konulması tepkiyle karşılandı.


Sürekli otopark sıkıntısıyla gündeme gelen KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil girişinin bulunduğu bir bölüm, zincirli dubalarla araç parkına kapatıldı.


Bu durumu gören vatandaşlar, hastane yetkililerinin uygulamasına bir anlam veremedi.


Beton dubalı önlem, yerleşke içerisinde oto park sıkıntısını daha artırırken, değişikliğin ne maksatla yapıldığı merak ediliyor.

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