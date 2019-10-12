Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği hastaların dışarıya taşınması, tatbikattan habersiz vatandaşlar tarafından korku dolu gözlerle izlendi.

Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise, bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçları karşısında tatbikatı korku dolu gözlerle izledi.

Yapılanın tatbikat olduğunu öğrenen vatandaşlar derin bir nefes aldı. Tatbikat başarıyla tamamlandı.

Gerçeğe yakın bir tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hastane Başhekimi Op. Dr. İlker Özhan, "Hastanemizde saat 10:00'da Hastane AFAD planlarına yönelik olası bir yangın tatbikatı ve yoğun bakım ünitesi hasta tahliyesi tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tatbikata Hastanemiz personelleri, Tavşanlı itfaiye Amirliği personelleri, İbni Sina Meslek Lisesi öğrencileri ile Kütahya Sağlık Müdürlüğünden gözlemci personeller de katılmış olup başarılı bir tatbikat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tatbikat sonrası hastane acil toplanma alanında yangın tüplerinin kullanımına yönelik İtfaiye Amirliğince uygulamalı eğitim verilmiştir. Katılımlarından dolayı Tavşanlı İtfaiye Amirliği personelleri, müdürlüğümüz personelleri, İbni Sina Meslek Lisesi öğrencileri ve hastane sivil savunma birimi başta olmak üzere emeği geçen tüm personellerimize teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.