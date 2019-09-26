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Hastanede 'Obezite ve sağlıklı beslenme' eğitimi

Kütahya’nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi’nde 90 hastaya ’Obezite ve sağlıklı beslenme’ eğitimi verildi.

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde 90 hastaya 'Obezite ve sağlıklı beslenme' eğitimi verildi.


Diyetisyen Zafer Karadağ, yaptığı açıklamada, ''90 hastaya Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite ile ilgili eğitim verilmiş olup hastalarımız diyet programına alınmıştır. Eğitim Hemşiremiz Nebahat Dayı ile beraber yaptığımız özverili çalışmalar sonucunda büyük başarı sağlanmıştır. Çağımızın önemli sorunlarından olan obezite ve sağlıklı beslenme konusunda eğitimlere devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

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