Hastanede 'Pembe kod' tatbikatı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bebek ve çocuk kaçırma durumlarında kullanılan “Pembe kod” olayları için tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yatmakta olan yeni doğum yapmış bir annenin bebeği, hastane çalışanı kılığına girmiş bir kişi tarafından kaçırıldı. “Pembe kod” çağrısı verilir verilmez hemen hastane giriş çıkışların kapatılması sonucu bebeği kaçıran kişi hastane güvenlik görevlileri tarafından bebeğe herhangi bir zarar verilmeden yakalandı.

Hastanelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gerçekleştirilen bu tatbikatlar öncelikle hastaların ve sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanmasını amaçlıyor. Hastaların daha güvenli ortamlarda hizmet görebilmeleri ve acil durumlara hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar hasta memnuniyetini de beraberinde getiriyor.