Hastanede tatbikat gerçeğini aratmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'nde Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü işbirliğiyle yangın ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, hastane ana binasının ikinci katında 212 numaralı odada belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. O esnada yangının çıktığı alanda 6 hasta ve 4 refakatçı bulunuyordu. Olay yerinde kırımızı kod verilerek bu hastaların hızlı bir şekilde tahliyesi yapıldı. Yangın, yeni doğum yoğun bakım ünitesine doğru ilerledi. Burada da küvezdeki 2 çocuğun tahliyesi gerçekleştirildi.

İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale etti. Fenalaşan bir hasta odasının penceresinden İtfaiye kurtarma aracı vasıtasıyla tahliye edildi. Daha sonra ambulansla ve acil servise kaldırıldı. Tatbikat esnasında tüm personel görevlerini tam anlamıyla yerine getirdi.

Tatbikatın ardından Tavşanlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından Hastane personeline yangın çeşitleri ve söndürme hususlarında uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.