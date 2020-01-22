Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Kütahya'nın Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından, diyabet hastalığı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Son dönemde hastanelerine diyabet hastası girişinde artış olduğunu belirten Emet Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, "Dünyada diyabetli sayısı 500 milyona ulaştı. Türkiye'de ise son beş yılda görülme sıklığı yüzde 13,7'den yüzde 13,5'e inmiş olsa da ortalamanın çok üzerinde olmaya devam ediyor. Bölgemizde de bu rahatsızlıktan bize müracat eden hasta sayısı oldukça fazla. Tip 2 diyabet önlenebilir bir hastalık. Özellikle obezite, genetik yatkınlık ve hareketsiz bir yaşamın bu hasatlığın ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Diyabetli olduğu halde bunun farkında olunamayabileceğini biliyoruz. Hastenemizde basit bir testle bunu öğrenebiliriz. Diyabeti önlemek için haraketli bir yaşam, düzenli bir uyku ve doğru beslenme son derece önemlidir. Diyabet için en önemli hususlardan biri sigara ve alkol kullanılmamasıdır'' dedi