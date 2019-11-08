Hastaneden obezite ile mücadele

Kütahya'nın Altıntaş Devlet Hastanesi tarafından ilçede obezite ile mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Hastanemiz obezite birimi tarafından gerçekleştirilen obezite hastalarının periyodik muayenesi ve eğitimi diyetisyen Sercan Gümüş ve yardımcı personel Nebahat Dayı tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Çağımızın en büyük sorunu olan obezite hastalarının daha verimli bir şekilde kilo vermelerinin sağlanması amacıyla, Hastane Müdürümüz Musa Durmuş ve diyetisyen Sercan Gümüş, belirli aralıklarla ziyaret edilen hastalar hakkında değerlendirme toplantı gerçekleştirip, daha sonra yapılacak olan uygulamalar ve tedaviler hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır'' denildi.