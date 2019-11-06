Hastaneden vatandaşlara 'Karbonmonoksit zehirlenmesi' uyarısı

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi tarafından, kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulunuldu.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Yaz mevsiminin sona erip kış mevsimine gireceğimiz bu günlerde vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlemler alması önemlidir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, kombi zehirlenmeleri her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Baca temizliği düzenli olarak yapılmayan kombiler ve özellikle lodosa bağlı olarak sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle maalesef ülkemizin birçok yerinde zaman zaman zehirlenme vakaları yaşanmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda hassasiyet göstermesi, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirleri alması, yılda en az bir defa kombi bacası ve diğer bacaların temizliğinin mutlaka yetkili kişilerce yapılması, özellikle lodosun etkili olduğu günlerde soba yakılmasına dikkat edilmesi, sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olmaları hayati önem arz edecektir. Olası bir zehirlenme olayı yaşandığında, kişi hemen temiz hava olan ortama alınmalı ve 112 ekiplerine haber verilmelidir'' denildi.